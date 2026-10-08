Autostrade siciliane, De Luca (M5S): «Revocare la concessione al CAS»

Le nuove restrizioni alla circolazione lungo le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo riportano al centro del confronto politico la gestione del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, sollecita nuovamente la revoca della concessione al CAS, contestando le condizioni delle infrastrutture e il mantenimento dei pedaggi.

Le verifiche effettuate dal dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Placido Migliorino, hanno rilevato criticità riguardanti soprattutto le barriere di sicurezza. Tra le misure annunciate figurano limitazioni della velocità fino a 60 chilometri orari per i mezzi pesanti e 90 per i veicoli leggeri, insieme a restrizioni nell’utilizzo delle corsie.

«Non siamo davanti a un’emergenza improvvisa, ma al risultato di anni di incuria e di denunce rimaste inascoltate», afferma De Luca, ricordando le precedenti richieste di revoca della concessione, avanzate già durante la legislatura guidata da Nello Musumeci.

Secondo il parlamentare messinese, neppure l’attuale governo regionale presieduto da Renato Schifani avrebbe adottato provvedimenti sufficienti per superare le criticità segnalate. Il deputato richiama inoltre le iniziative parlamentari promosse negli anni sulle condizioni delle gallerie, sulla manutenzione e sulla sicurezza della rete autostradale.

«In pratica si viaggerà con velocità paragonabili a quelle delle strade ordinarie, ma continuando a pagare un pedaggio autostradale», osserva il capogruppo pentastellato, sottolineando le conseguenze delle limitazioni per automobilisti e trasportatori.

De Luca ritiene insufficienti gli interventi temporanei e chiede alla Regione di affrontare la questione della gestione autostradale. «La sicurezza degli automobilisti non può essere subordinata all’inerzia di chi avrebbe dovuto garantire infrastrutture efficienti e sicure», dichiara, ribadendo la necessità di una revisione della concessione al Consorzio.

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