Incidente ad Alcara Li Fusi, muore un giovane 21enne, 3 i feriti

Questa mattina, nella località di Alcara Li Fusi, si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di un giovane alla guida di un’autovettura. L’incidente, al momento, sembra non aver coinvolto altri veicoli, risultando quindi un evento autonomo.

La scena è stata prontamente presidiata dai soccorritori del 118 e dai Carabinieri. Tre individui sono rimasti feriti nell’incidente, ma le loro condizioni sembrano non essere gravi.

La dinamica dell’accaduto è stata fornita dai Vigili del Fuoco, che questa mattina hanno inviato una squadra dal distaccamento di Sant’Agata Militello. L’incidente ha interessato la strada provinciale 161, e il veicolo coinvolto è un fuoristrada che, a seguito dell’incidente, ha perso il controllo in una curva, finendo fuori strada e bloccandosi tra gli alberi. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare scale e corde per raggiungere il mezzo.

Purtroppo, nel corso dell’incidente, ha perso la vita un giovane di 21 anni, mentre altri tre uomini sono stati trasportati all’ospedale di Sant’Agata dai soccorritori del 118. I Carabinieri di Alcara Li Fusi e Sant’Agata Militello stanno effettuando gli opportuni rilievi, in attesa del sopralluogo del magistrato e delle autorizzazioni necessarie per la rimozione della salma. Nel frattempo, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area colpita dall’incidente.

