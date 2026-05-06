Giovane aggredisce due anziani in Piazza Roma a Milazzo

Momenti di tensione nella mattinata di ieri a Milazzo, dove un giovane avrebbe aggredito alcuni anziani presenti in Piazza Roma. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si trovava in uno stato di alterazione psicofisica e avrebbe colpito con pugni al volto due uomini di circa settant’anni, per poi dirigersi verso un altro gruppo di persone anziane che si trovava nella stessa area.

La situazione ha provocato l’immediata reazione di alcuni presenti e del titolare di un’attività commerciale della zona, che si è messo all’inseguimento dell’aggressore. Il giovane si è poi spostato verso la zona di Ponente, dove il commerciante ha richiesto l’intervento del personale della locale Capitaneria di porto.

L’uomo è stato successivamente fermato dagli operatori della Guardia costiera nei pressi di un poligono, dove gli stessi si trovavano per partecipare a un corso. Poco dopo è giunta sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato, che ha preso in gestione l’intervento e bloccato definitivamente il giovane. In seguito è arrivato anche il padre del ragazzo.

Le persone aggredite sono state assistite dal personale del 118. Alcuni feriti hanno ricevuto le prime cure direttamente sul luogo dell’episodio, mentre altri sono stati trasferiti all’ospedale Ospedale Fogliani per ulteriori accertamenti e trattamenti sanitari.

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