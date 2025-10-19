Gelosia e aggressioni, condannato a tre anni 71enne di Patti

Condannato a tre anni e un mese di reclusione un uomo di 71 anni, residente in un centro del comprensorio di Patti, riconosciuto colpevole di maltrattamenti aggravati in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie. Secondo quanto emerso in sede giudiziaria, l’uomo avrebbe sottoposto la coniuge a un prolungato regime di vessazioni psicologiche e fisiche, limitandone la libertà personale e impedendole di allontanarsi dall’abitazione. La condotta, dettata da una gelosia definita “ossessiva”, si sarebbe protratta nel tempo con ripetuti episodi di aggressione e minacce.

In una delle circostanze ricostruite dagli inquirenti, la donna fu costretta a ricorrere alle cure del Pronto soccorso dopo aver battuto la testa contro uno spigolo durante una lite con il marito. In un altro episodio, l’uomo avrebbe impugnato un coltello da cucina per intimidirla. Le violenze, secondo l’accusa, si sarebbero verificate anche in contesti pubblici e alla presenza dei nipoti minorenni, aggravando ulteriormente la posizione dell’imputato.

Le reiterate condotte di maltrattamento avevano costretto la vittima a trasferirsi più volte per sottrarsi alla situazione familiare. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le aggravanti contestate e disposto la pena detentiva, riconoscendo la responsabilità dell’uomo per l’insieme dei comportamenti violenti documentati nel corso delle indagini.

