Eros Ramazzotti apre la stagione dei concerti al Franco Scoglio

Lo stadio Franco Scoglio di Messina si prepara ad accogliere l’avvio della stagione dei grandi eventi musicali estivi. Ad aprire il programma sarà, sabato sera, Eros Ramazzotti, atteso con la tappa messinese del tour “Una storia importante World Tour”, per la quale è stato registrato il tutto esaurito.

Negli ultimi giorni sono proseguiti gli interventi organizzativi necessari alla realizzazione dell’evento. Il palco è stato installato nell’area adiacente alla curva sud e si trova ormai nelle fasi finali di allestimento. Sul terreno di gioco è stata inoltre predisposta la platea con le relative sedute. Parallelamente è stato definito il sistema dei collegamenti dedicati al pubblico attraverso il servizio di navette gestito da Atm.

I mezzi collegheranno lo stadio con diversi punti della città. Le corse partiranno dal viale della Libertà, in prossimità degli imbarcaderi Caronte&Tourist, oltre che dalla Stazione Centrale e dall’area dello Zir, con arrivo in via Adolfo Celi nei pressi dell’accesso all’impianto sportivo. Il servizio sarà disponibile dalle ore 10 fino all’inizio dello spettacolo, previsto alle 21, e riprenderà al termine del concerto per consentire il rientro degli spettatori.

Il biglietto di andata e ritorno avrà un costo di 4 euro e sarà acquistabile tramite l’app Atm MoovUp, sulle piattaforme Money Go, Drop Ticket e Tabnet, nelle rivendite convenzionate Sir delle province di Messina e Reggio Calabria, oltre che presso parcometri ed emettitrici automatiche distribuite in diversi punti della città. Personale Atm sarà inoltre presente nelle aree degli sbarchi, della Stazione Centrale e dello Zir.

Dopo Ramazzotti, il calendario proseguirà con Geolier il 23 giugno, seguito dalle due date di Max Pezzali previste per l’1 e il 2 luglio. Al Franco Scoglio sono in programma anche Tiziano Ferro il 12 luglio e Zucchero il 14 luglio. Ad agosto gli appuntamenti si sposteranno all’Arena Capo Peloro con Levante il 18 agosto, Fiorella Mannoia il 22 e Marco Masini il 28. In autunno il PalaRescifina ospiterà Ligabue il 14 ottobre, il musical “Notre Dame de Paris” dal 22 al 25 ottobre e Gigi D’Alessio il 1° dicembre. Sono già state rese note anche alcune date dell’estate 2027 con Laura Pausini, Pinguini Tattici Nucleari e Achille Lauro.

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