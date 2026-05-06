Salvini a Messina: “La Lega in Sicilia per il fallimento del passato”

Nel corso di una cena elettorale svoltasi ieri sera a Palazzo della Seta, a Messina, il leader Matteo Salvini ha affrontato diversi temi legati alla presenza della Lega nel Mezzogiorno e alle prossime competizioni amministrative. Nel suo intervento, Salvini ha richiamato il percorso politico del partito in Sicilia, attribuendo la crescita del consenso al malcontento verso le precedenti amministrazioni regionali e locali.

“Non avrei mai pensato di concludere una giornata da segretario della Lega tra Reggio Calabria e Messina”, ha dichiarato il ministro, sottolineando come la presenza del partito nell’Isola sia legata, a suo avviso, alle difficoltà amministrative accumulate negli anni. Salvini ha inoltre rivendicato il ruolo della Lega sui temi infrastrutturali, citando autostrade, collegamenti ferroviari e il progetto del Ponte sullo Stretto come elementi centrali della proposta politica.

Nel passaggio dedicato alle imminenti elezioni comunali, il leader del Carroccio ha espresso fiducia sull’esito della competizione a Reggio Calabria e ha indicato la possibilità di un’affermazione anche a Messina. Salvini ha quindi invitato i candidati e i sostenitori a concentrarsi sull’elettorato che solitamente sceglie l’astensione, definendo decisivo il coinvolgimento dei non votanti.

Nel suo intervento ha infine fatto riferimento a Marcello Scurria, auspicando in futuro la presenza a Messina di un sindaco favorevole al Ponte sullo Stretto. Contestualmente ha criticato la posizione dell’attuale amministrazione comunale, definita altalenante sul tema dell’infrastruttura.

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