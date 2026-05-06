Bancarotta e frode fiscale, sequestri per 6 milioni a Catania

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Catania ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di quattro persone indagate, a vario titolo, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Il provvedimento, emesso nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura etnea, dispone anche il sequestro di beni, attività commerciali e disponibilità economiche per un valore complessivo stimato in circa sei milioni di euro.

Secondo quanto contestato dagli inquirenti, il presunto sistema illecito sarebbe stato organizzato dagli imprenditori cinesi Fan Lin e Chunhua Chen con il supporto del commercialista catanese Natale Strano, 69 anni, e del figlio Salvatore Strano, di 44 anni. Per i due professionisti il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale, mentre per gli imprenditori è stata applicata la misura interdittiva relativa all’attività imprenditoriale.

L’attività investigativa del Nucleo Pef avrebbe ricostruito un piano finalizzato allo svuotamento patrimoniale di due aziende operanti tra Misterbianco e Catania nel settore del commercio all’ingrosso di abbigliamento e prodotti vari: la Oriente World Srl e la ditta individuale Chen Chunhua. Entrambe le imprese erano state sottoposte a liquidazione giudiziale dopo avere accumulato debiti fiscali per circa dieci milioni di euro.

Secondo la Procura, le attività sarebbero state trasferite verso nuove società costituite per proseguire l’attività commerciale evitando il pagamento delle obbligazioni tributarie maturate dalle precedenti aziende. Contestualmente, le Fiamme Gialle hanno sequestrato quote societarie, compendi aziendali e disponibilità finanziarie fino a 900 mila euro. Le sei aziende coinvolte saranno affidate a un amministratore giudiziario nominato dall’autorità giudiziaria.

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