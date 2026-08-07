Pistunina, proseguono gli scavi: nessuna traccia dei due dispersi

Proseguono senza interruzioni le operazioni di rimozione delle macerie nell’area del crollo del palazzo di Pistunina, a Messina, mentre si restringe progressivamente il perimetro interessato dagli scavi. A oltre una settimana dal cedimento dell’edificio, le attività coordinate dai Vigili del fuoco non hanno ancora consentito di rintracciare i corpi di Santino Magazzù e Lhairu Warnakulasuriya, ancora dispersi.

Il materiale recuperato continua a essere trasferito nel parcheggio dello stadio Franco Scoglio, dove si è accumulata una grande quantità di detriti costituiti prevalentemente da calcestruzzo e strutture metalliche. Camion, ruspe ed escavatori proseguono nelle operazioni di sgombero, con un flusso costante di macerie provenienti dal luogo del disastro.

L’evoluzione delle ricerche ha comportato anche una rimodulazione del dispositivo di soccorso. La componente Usar, il nucleo specializzato nella ricerca e nel salvataggio in ambiente urbano, ha ridotto la propria presenza lungo la strada statale 114, ritirando parte dei mezzi pesanti e delle attrezzature impiegate nei primi giorni dell’emergenza. Restano operative le squadre indispensabili per portare avanti le attività ancora in corso.

Contestualmente avanzano gli accertamenti disposti dalla Procura, impegnata a ricostruire ogni aspetto della vicenda. Nella giornata odierna è previsto il conferimento di ulteriori incarichi ai medici legali Elvira Ventura Spagnolo e Gennaro Baldino, ai quali saranno affidati esami genetici su materiale biologico rinvenuto tra le macerie durante le operazioni di scavo. Gli accertamenti sul Dna sono finalizzati all’identificazione dei resti recuperati nell’area interessata dal crollo.

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