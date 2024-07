Gesto estremo di un giovane 30enne a Milazzo, avviata un’inchiesta

Questa mattina, nella frazione di San Marco a Milazzo, si è verificata una tragica vicenda. A. F., un trentenne, ha deciso di togliersi la vita con un colpo di fucile alla tempia. Il giovane, che lavorava in un vivaio, aveva avvisato il datore di lavoro che sarebbe arrivato in ritardo. Il gesto estremo è avvenuto nella casa di proprietà del padre, dove A. F. viveva.

L’allarme è stato dato dai vicini, richiamati dal rumore dello sparo. Sul luogo sono intervenute immediatamente due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo e un’ambulanza del 118. Tuttavia, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane al loro arrivo. La zona è stata chiusa al traffico per diverse ore per permettere alle forze dell’ordine di condurre i rilievi necessari.

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, sotto la direzione del procuratore Giuseppe Verzera, ha avviato un’inchiesta sull’evento. Sul corpo di A. F. è stata disposta l’autopsia per chiarire ogni dettaglio relativo alla sua morte, anche se le prime indagini suggeriscono una dinamica chiara e senza dubbi. Nel frattempo, gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze da amici, parenti e persone vicine alla vittima per comprendere le motivazioni che hanno portato il giovane a compiere tale gesto.

