Riposto, sopralluogo di Sbardella e Pogliese al porto danneggiato

Nel pomeriggio di ieri il deputato della Repubblica Luca Sbardella e il senatore Salvo Pogliese hanno svolto un sopralluogo a Riposto, con particolare attenzione all’area portuale, tra le più colpite dal passaggio del ciclone Harry. I due parlamentari sono stati accolti dal sindaco Davide Vasta e dall’assessore al Porto Carmelo D’Urso, che li hanno accompagnati lungo le zone della struttura maggiormente interessate dai danni.

Nel corso della visita è stato rilevato l’impatto delle mareggiate, che hanno compromesso in modo rilevante l’operatività del porto, rendendo inaccessibili diverse porzioni dell’infrastruttura. Lo scalo di Riposto costituisce un nodo strategico per la città e per l’intero comprensorio, con effetti diretti sul sistema economico e produttivo locale.

Il sindaco Davide Vasta ha espresso apprezzamento per la presenza istituzionale, dichiarando: “Ringraziamo l’on. Sbardella, il sen. Pogliese e, nei giorni scorsi, anche il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. È importante percepire la vicinanza delle istituzioni e ricevere rassicurazioni sull’arrivo dei fondi, pur in assenza di una stima definitiva dei danni”. Il primo cittadino ha inoltre rinnovato l’invito al presidente della Regione Renato Schifani e al capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina a effettuare una verifica diretta sul posto.

L’on. Luca Sbardella ha evidenziato la necessità di interventi tempestivi: “Abbiamo riscontrato danni molto rilevanti. Occorrerà agire rapidamente sia per il ripristino delle infrastrutture e della sicurezza, sia per il sostegno alle attività produttive e ai lavoratori coinvolti”. Il senatore Salvo Pogliese ha ribadito l’impegno istituzionale, affermando: “La verifica sul campo è essenziale. Saranno necessarie risorse ingenti, ma c’è la volontà di ricostruire e consentire la ripresa delle attività nel più breve tempo possibile”.

Nella giornata odierna il presidente della Regione Renato Schifani ha effettuato una serie di visite lungo il litorale catanese, accompagnato dal capo della Protezione civile regionale e commissario per l’emergenza Salvo Cocina e dal prefetto di Catania Pietro Signoriello. Il percorso ha incluso Aci Trezza, frazione di Aci Castello, con il sindaco Carmelo Scandurra, Stazzo, frazione di Acireale, con il sindaco Roberto Barbagallo, e il porto di Riposto, insieme al sindaco Davide Vasta.

