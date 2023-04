Continua l’ondata di maltempo: allerta gialla ancora in vigore

Sarà una giornata all’insegna del maltempo anche martedì 18 aprile nella provincia di Messina, dove l’allerta gialla rimarrà in vigore per gran parte del territorio. La Protezione civile regionale ha diramato nel pomeriggio di lunedì un nuovo bollettino che prevede temporali in tutta la zona ionica e nel capoluogo, mentre la tirrenica sarà interessata solo parzialmente, fino all’area barcellonese.

Il meteo sembra confermare le previsioni che segnalavano un aprile piovoso, con un susseguirsi di perturbazioni che stanno interessando l’intera regione. Dopo un fine settimana all’insegna della pioggia e dei temporali, anche la settimana si apre con una situazione di allerta, che consiglia la massima prudenza agli automobilisti e agli utenti della viabilità in generale.

Il rischio di fenomeni meteo avversi, infatti, potrebbe creare disagi e ritardi sulle strade, sia in città che fuori. La Protezione civile regionale invita quindi i cittadini a prestare attenzione alle indicazioni e ai consigli degli organi preposti, per evitare situazioni di pericolo o di difficoltà.

L’allerta gialla, che indica una situazione di criticità moderata, resterà in vigore fino a nuova comunicazione. Nel frattempo, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo e di seguire le indicazioni delle autorità competenti, per affrontare al meglio una situazione di emergenza che potrebbe durare ancora per qualche giorno.

