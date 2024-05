Arrestato pusher 20enne con 30 dosi di cocaina nelle sigarette elettroniche

Le forze dell’ordine hanno concluso un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un giovane di 20 anni, residente a Terrasini e già noto alle autorità locali. L’intervento è stato condotto dai Carabinieri della Stazione di Terrasini, con il supporto del personale della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”. Il giovane è stato sorpreso in flagranza di reato nelle vicinanze di Piazza Duomo, suscitando l’attenzione dei militari.

“Il soggetto è stato trovato in possesso di quasi 30 dosi di cocaina, occultate all’interno di due sigarette elettroniche”, ha dichiarato un ufficiale dei Carabinieri. La droga è stata prontamente sequestrata e inviata al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per ulteriori indagini. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, confermando l’efficacia delle azioni coordinate delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze illecite.

