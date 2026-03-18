Porto Tremestieri, opere a terra regolari ma dubbi sulla diga

Proseguono le attività per la realizzazione del nuovo porto di Tremestieri, con particolare attenzione alle operazioni in mare legate alla costruzione della diga foranea. L’intervento, considerato centrale per la protezione dello scalo dal moto ondoso, si caratterizza per un’elevata complessità tecnica, soprattutto nella fase iniziale di infissione delle camicie dei pali.

Nei giorni scorsi il commissario straordinario Francesco Di Sarcina ha effettuato un sopralluogo in cantiere insieme al responsabile unico del procedimento Vito Leotta e al direttore dei lavori Pietro Certo, alla presenza dei rappresentanti dell’impresa Bruno Costruzioni, affidataria dell’appalto e guidata dall’amministratore delegato Nuccio Bruno. Nel corso della visita è stato verificato lo stato di avanzamento sia delle opere a terra sia di quelle in mare.

“Abbiamo constatato un andamento sostanzialmente in linea con la programmazione per le lavorazioni a terra – ha dichiarato Di Sarcina – mentre per le attività in mare siamo ancora in una fase iniziale che non consente di valutare con precisione tempi e possibili criticità”. Il commissario ha inoltre evidenziato la necessità di monitorare l’evoluzione delle operazioni nelle prossime settimane, senza trascurare le difficoltà tecniche e i ritardi già registrati nella realizzazione della diga.

Durante l’incontro sono stati affrontati anche aspetti legati alle interferenze con il territorio, allo stato della spesa e ai rapporti con enti locali e amministrazioni centrali. È stato infine programmato un nuovo sopralluogo per definire una tabella di marcia aggiornata. Di Sarcina ha informato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, sull’andamento dell’intervento.

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