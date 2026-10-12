De Luca: «Seduta spiritica bipartisan ha indicato la data del voto»

Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, torna a intervenire sulle prospettive della politica nazionale, indicando il 9 e 10 maggio 2027 come possibile data per lo svolgimento delle prossime elezioni politiche anticipate.

L’indicazione è arrivata durante un intervento alla trasmissione Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio1, nel corso del quale il deputato regionale siciliano ha affrontato il tema di un eventuale ritorno anticipato alle urne.

De Luca ha raccontato, utilizzando un’espressione ironica, di avere partecipato a una «seduta spiritica bipartisan» insieme ad alcuni esponenti del centrodestra e del centrosinistra. Proprio durante questo presunto incontro riservato, secondo quanto riferito dal leader di Sud chiama Nord, sarebbe emersa l’ipotesi delle elezioni il 9 e 10 maggio del prossimo anno.

Il parlamentare regionale non ha voluto rivelare l’identità delle persone che avrebbero preso parte al confronto, mantenendo il riserbo sui rappresentanti politici coinvolti.

De Luca ha inoltre precisato che l’incontro al quale ha fatto riferimento sarebbe avvenuto prima della definizione dell’accordo politico con Fratelli d’Italia.

Le dichiarazioni si inseriscono nel dibattito sulle prospettive della legislatura nazionale e sull’eventualità di un’interruzione anticipata del mandato parlamentare, la cui scadenza ordinaria è prevista nel 2027.

La data indicata da De Luca resta comunque una sua previsione, senza alcuna conferma istituzionale né una decisione formale sullo scioglimento anticipato delle Camere.

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