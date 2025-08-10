Otto persone denunciate a Librino (CT) per furto di energia elettrica

Nei giorni scorsi il quartiere catanese di Librino è stato interessato da un’operazione della Polizia di Stato volta al contrasto dei furti di energia elettrica. L’attività è stata coordinata dal Commissariato di P.S. Librino, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale e la collaborazione di personale tecnico dell’ENEL.

Le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, dislocate in punti strategici di accesso all’area, hanno garantito una cornice di sicurezza alle operazioni. I controlli si sono concentrati in via dei Sanguinelli e nelle strade limitrofe, dove sono state individuate alcune palazzine collegate abusivamente alla rete elettrica pubblica. Al termine delle verifiche, otto persone sono state denunciate per furto di energia elettrica, con la presunzione di innocenza valida fino a eventuale condanna definitiva.

Gli allacci non autorizzati, spesso privi di protezioni, comportano rischi di sovraccarichi, cortocircuiti e incendi, con possibili conseguenze per residenti e passanti.

👁 Articolo letto 520 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.