“Progetto Gentilezza”, un successo la raccolta fondi del Lions Patti

L’iniziativa dei Lions di Patti per celebrare la “Giornata della Gentilezza” ha ottenuto un notevole successo, contribuendo al finanziamento del “Progetto Gentilezza”. L’evento è stato organizzato da Nando Polito, delegato del Distretto Lions 108YB, che si dedica al trasporto di persone fragili per terapie presso centri lontani. Il Distretto ha acquistato sei autovetture per supportare quest’opera, in collaborazione con il Cisom Ordine di Malta e il Consorzio Intercomunale Tindari-Nebrodi.

Finora, queste vetture hanno effettuato più di mille interventi di trasporto e assistenza, raggiungendo pienamente l’obiettivo di aiutare chi, per mancanza di mezzi o risorse finanziarie, sarebbe stato costretto a rinunciare alle cure necessarie. La generosità dimostrata dalla comunità di Patti ha superato ogni aspettativa, consentendo al Distretto di ampliare il proprio parco auto e di estendere l’assistenza offerta.

