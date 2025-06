Schifani e Anas pianificano lavori estivi sulla A19 Palermo-Catania

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato a Palermo l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, per definire misure volte a ridurre i disagi causati dai cantieri sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria. Durante l’incontro a Palazzo d’Orléans, Schifani ha illustrato il piano di interventi immediati, tra cui la riduzione dei cantieri nella stagione estiva, l’introduzione di turni di lavoro notturni e l’apertura di una seconda corsia per facilitare la circolazione.

In particolare, il cantiere di Bagheria sarà oggetto di lavoro continuo su tre turni e verrà completamente rimosso dal 28 luglio con riapertura prevista per il 10 settembre, al fine di non penalizzare il periodo delle ferie. Nel sito di Casteldaccia è previsto entro il 20 giugno un restringimento dell’area di cantiere e l’apertura di una seconda corsia in direzione Palermo, mentre entro l’11 luglio è programmata la stessa misura in direzione Catania. Entrambi gli interventi dovrebbero concludersi entro la metà di dicembre, anticipando il termine inizialmente previsto per febbraio.

Schifani ha sottolineato che gli interventi sulla Palermo-Catania costituiscono un progetto complessivo di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intera autostrada in entrambe le direzioni, mai affrontata in precedenza. Ha aggiunto che “non si può chiudere un’intera autostrada” e che il coordinamento tra i cantieri e la comunicazione con i cittadini sono fondamentali per contenere i disagi.

Per migliorare la gestione del traffico, è stata avviata una collaborazione con il prefetto di Palermo, che ha convocato un comitato operativo per la viabilità. Gemme ha ricordato che gli investimenti complessivi ammontano a 913,5 milioni di euro, con oltre metà delle opere già concluse o in corso. Ha annunciato l’attivazione di un terzo turno su uno dei cantieri e la sospensione dei lavori dal 28 luglio al 10 settembre, oltre all’intensificazione della comunicazione sul traffico in tempo reale.

