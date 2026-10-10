Milazzo, furti nei negozi del Parco Corolla: arrestate due donne

Due donne di 50 e 56 anni sono state arrestate in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo con l’accusa di furto aggravato. Le due sono ritenute responsabili della sottrazione di merce da diversi esercizi commerciali all’interno del centro commerciale Parco Corolla, per un valore complessivo superiore a 500 euro.

L’intervento dei militari è avvenuto nella serata di ieri, in seguito a una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di un dipendente di un negozio di abbigliamento. Il commesso, insospettito dal comportamento delle due donne, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo ha raggiunto il centro commerciale, individuando le due sospettate mentre si trovavano ancora all’interno della struttura. Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto alcuni capi di abbigliamento che, secondo gli accertamenti, erano stati sottratti poco prima dal negozio dal quale era partita la segnalazione.

Le successive verifiche hanno interessato anche l’autovettura utilizzata dalle donne. All’interno del veicolo i militari hanno recuperato ulteriori prodotti risultati provenienti da altri punti vendita dello stesso centro commerciale. Il valore complessivo della merce sottratta è stato quantificato in oltre 500 euro.

Al termine degli accertamenti, le due donne sono state arrestate e sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del giudizio con rito direttissimo. Tutta la merce recuperata è stata restituita ai rispettivi esercizi commerciali. – Immagine di repertorio.

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