📽 Galà del Gelato, Brolo punta sulle eccellenze artigianali

Il Galà del Gelato si conferma tra gli appuntamenti consolidati dell’estate brolese. A sottolinearne il valore è stato il sindaco Giuseppe Laccoto, che ha evidenziato il ruolo della manifestazione nella promozione di una delle produzzioni gastronomiche più rappresentative del territorio.

Nel corso dell’iniziativa, il primo cittadino ha ricordato come il gelato realizzato dalle attività locali sia apprezzato ben oltre i confini comunali, attribuendo questo risultato alla professionalità dei maestri pasticceri. «Il Galà del Gelato è ormai diventato un appuntamento storico per Brolo», ha dichiarato Laccoto, aggiungendo che il prodotto locale «merita questa attenzione» grazie all’impegno, alla passione e alla cura con cui viene preparato. Il sindaco ha inoltre evidenziato come i giudizi positivi espressi dai visitatori confermino la qualità del gelato brolese, invitando residenti e turisti a raggiungere la cittadina per degustare le specialità artigianali e partecipare agli eventi musicali in programma.

Nel corso della manifestazione è intervenuto anche l’assessore Cono Condipodero, che ha illustrato il calendario delle iniziative estive organizzate dall’amministrazione comunale. «Abbiamo pensato anche ai giovani e ai giovanissimi», ha spiegato, annunciando che il 1° agosto il lungomare ospiterà uno spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie.

L’assessore ha inoltre ricordato che il 16 agosto è prevista una serata danzante rivolta ai giovani, sempre sul lungomare, mentre l’11 e il 12 agosto si svolgerà il Jazz Festival. Il programma estivo sarà completato da ulteriori eventi, iniziative e attività distribuite nelle settimane successive, con l’obiettivo di animare la stagione turistica di Brolo.

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