Studentessa scippata a Catania, arrestato 47enne di Scordia

Un furto con strappo ha avuto luogo questa mattina nel centro storico di Catania, dove due individui hanno scippato lo zaino a una studentessa universitaria. Il fatto si è verificato intorno alle ore 11.00 in piazza San Francesco, mentre la giovane stava sistemando la sua borsa a terra insieme a un amico. Approfittando di un momento di distrazione, uno dei malviventi, un 47enne di Scordia, ha strappato la borsa dalla mano della vittima e si è subito dato alla fuga, accompagnato da un complice.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, impegnati in un servizio di pattugliamento discreto a bordo di una motocicletta, hanno assistito alla scena e sono intervenuti tempestivamente. Il 47enne è stato raggiunto e bloccato grazie anche all’intervento di un cittadino che aveva assistito al furto e aveva inseguito il ladro per diversi metri. Durante l’arresto, il malvivente aveva ancora con sé lo zaino, che è stato immediatamente restituito alla studentessa, la quale ha ringraziato le forze dell’ordine per il loro intervento.

Il 47enne è stato arrestato e il suo provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Il complice, un 34enne catanese, è riuscito a fuggire, ma è stato successivamente identificato dai Carabinieri, che hanno avviato indagini per rintracciarlo. Il fuggitivo è stato denunciato in stato di irreperibilità per il reato di furto con strappo.

