Sicurezza sulla A20, Capo d’Orlando si rivolge alla Regione Siciliana

Il Consiglio comunale di Capo d’Orlando ha approvato una mozione con la quale sollecita un intervento urgente sulle condizioni dell’autostrada A20 Messina-Palermo, chiedendo alle istituzioni regionali di avviare verifiche sullo stato dell’infrastruttura e di programmare interventi di manutenzione straordinaria.

Nel documento viene evidenziato come il tracciato presenti da tempo numerose criticità, tra cui deformazioni del manto stradale, illuminazione insufficiente in diversi segmenti, oltre a gallerie e barriere di sicurezza ritenute non pienamente rispondenti agli standard attuali. Per questo motivo il Consiglio invita il presidente della Regione Renato Schifani, la Giunta regionale e l’assessorato competente a effettuare, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, una verifica immediata delle condizioni dell’arteria attraverso specifici sopralluoghi tecnici.

La proposta, promossa dal presidente del Consiglio Cristian Gierotto insieme ai capigruppo Massimiliano Fardella, Renato Mangano, Felice Scafidi e al consigliere indipendente Fabio Colombo, prevede inoltre la convocazione di un tavolo tecnico con il Consorzio Autostrade Siciliane e i Comuni interessati. L’obiettivo è definire un cronoprogramma degli interventi e monitorarne l’attuazione.

La mozione chiede anche la predisposizione di un piano straordinario dedicato al rifacimento della pavimentazione, al potenziamento della segnaletica, all’adeguamento delle barriere di sicurezza e al miglioramento dell’illuminazione nelle gallerie. Tra le richieste figurano inoltre l’accelerazione dei cantieri, la riduzione dei disagi per utenti, imprese e turisti, la valutazione di eventuali misure compensative sui pedaggi e l’accertamento delle cause dei ritardi accumulati.

Nel testo approvato si sottolinea inoltre che la gestione dei lavori da parte del Cas avrebbe evidenziato difficoltà nell’organizzazione degli interventi e nella riapertura delle corsie, mentre la presenza prolungata di cantieri e restringimenti di carreggiata contribuirebbe ad aumentare i tempi di percorrenza e i rischi per la sicurezza stradale.

L’assemblea civica potrebbe infine tornare a esaminare anche la situazione della Strada Statale 113, in corrispondenza dell’incrocio di San Martino, dove la confluenza di più arterie e la presenza di un impianto di rifornimento continuano a creare criticità per la circolazione.

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