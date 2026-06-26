Messina ospita il tour Italfarmaco dedicato alla salute delle ossa

Messina ospiterà il 28 e il 29 giugno la seconda edizione di “Non Romperle! Non perdere tempo, proteggi le tue ossa”, la campagna nazionale promossa da Italfarmaco con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute dell’apparato muscolo-scheletrico. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Messina, punta a promuovere la prevenzione e l’informazione direttamente negli spazi pubblici, avvicinando i cittadini ai professionisti del settore.

L’appuntamento è in programma in Piazza Ettore Castronovo, dove saranno allestiti gli spazi dedicati agli incontri con il pubblico. Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 giugno, l’attività si svolgerà dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Durante l’evento, medici specializzati nelle patologie del metabolismo osseo saranno a disposizione dei cittadini per offrire gratuitamente indicazioni e chiarimenti sulla prevenzione e sulla tutela della salute di ossa e muscoli. L’obiettivo della campagna è favorire una maggiore conoscenza delle problematiche che interessano l’apparato scheletrico e promuovere comportamenti orientati alla prevenzione.

Tra gli specialisti presenti figura anche il dottor Giuseppe Pomara, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ARNAS Civico di Palermo, che parteciperà agli incontri informativi rivolti alla cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce nel tour nazionale promosso da Italfarmaco, che attraversa diverse città italiane con l’intento di diffondere la cultura della prevenzione e della salute muscolo-scheletrica attraverso momenti di confronto diretto tra specialisti e cittadini.

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