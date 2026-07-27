📽 Gioiosa Gustosa 2026, La Monica: «Bilancio molto positivo»

Si è conclusa la terza e ultima serata di Gioiosa Gustosa 2026, la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze enogastronomiche siciliane. A tracciare un primo bilancio dell’iniziativa è stato l’assessore al Turismo del Comune di Gioiosa Marea, Teodoro La Monica (nel video), che ha espresso soddisfazione per l’esito dell’evento e ha rivolto un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla sua organizzazione.

«Il primo pensiero è rivolto agli espositori e a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione», ha dichiarato l’assessore, sottolineando anche la consistente presenza di visitatori nel corso delle tre serate. Un riconoscimento è stato rivolto inoltre alla Regione Siciliana e all’Assessorato regionale dell’Agricoltura per il sostegno fornito all’iniziativa attraverso il contributo economico destinato alla sua realizzazione.

Nel corso dell’intervento, La Monica ha ringraziato anche l’amministrazione comunale e il presidente Alessandro per il lavoro svolto nell’organizzazione dell’evento e nella gestione dell’area destinata agli stand e alle attività.

L’assessore ha evidenziato come l’affluenza abbia registrato la presenza di numerosi visitatori provenienti anche da altri centri, elemento ritenuto significativo per la capacità della manifestazione di attrarre pubblico oltre i confini del territorio comunale. «La partecipazione di tante persone provenienti da fuori rappresenta un segnale importante», ha affermato.

Secondo La Monica, nonostante nello stesso periodo fossero in programma altre manifestazioni nel comprensorio, Gioiosa Gustosa ha confermato la propria capacità di richiamare pubblico. «Il bilancio è molto positivo», ha dichiarato, aggiungendo che l’amministrazione intende approfondire il progetto in vista delle prossime edizioni, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente una manifestazione che possa contribuire alla crescita e alla valorizzazione di Gioiosa Marea.

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