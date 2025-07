Evade dai domiciliari e ruba due paia di scarpe in un’auto in sosta

Un uomo di 35 anni, noto per precedenti penali, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari dopo essere stato sorpreso in strada nonostante il braccialetto elettronico. La Polizia di Stato di Catania, allertata dal sistema di monitoraggio, ha intercettato il soggetto in via Pistone, nei pressi della sua abitazione, mentre portava con sé una grossa sacca nera e una busta di plastica. “Quando mi sono accorto della loro presenza, ho tentato di celare il nervosismo” ha dichiarato l’interessato agli agenti, che lo hanno bloccato per un controllo.

Dalla busta sono emerse due paia di scarpe, una maschile e una femminile; nella sacca, contraddistinta dal logo di una nota casa di autonoleggio, sono stati rinvenuti vari strumenti di assistenza stradale, tra cui un triangolo, lampadine di ricambio, un kit di pronto soccorso e altre scarpe, ancora confezionate. L’uomo non ha fornito spiegazioni valide sul possesso degli oggetti, alimentando sospetti di un recente furto nella zona.

A pochi isolati di distanza, in una via limitrofa, gli agenti hanno individuato un’auto a noleggio riconducibile allo stesso marchio. Il veicolo presentava segni di effrazione alla portiera passeggero e risultava privo del kit di assistenza rinvenuto nel bagaglio dell’indagato.

Il 35enne è stato arrestato per evasione e denunciato per ricettazione, restando comunque coperto dalla presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Informata l’autorità giudiziaria, la Polizia ha disposto il ripristino dei domiciliari presso la sua abitazione.

👁 Articolo letto 307 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.