Sicilia, cinque nuovi ingressi tra i dirigenti generali regionali

La giunta regionale siciliana, presieduta da Renato Schifani, ha ufficializzato le nuove nomine dei dirigenti generali per 17 dipartimenti in scadenza. Il provvedimento, deliberato oggi, introduce cinque nuovi ingressi, altrettante rotazioni e sette conferme, in conformità alla direttiva dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), che stabilisce un limite massimo di cinque anni per gli incarichi dirigenziali nelle aree ad alto rischio di corruzione, con l’unica eccezione per le strutture dedicate alla gestione delle calamità naturali, per le quali è prevista una proroga di 18 mesi. Tale principio di rotazione era stato già recepito con una delibera del 2017 e recentemente ribadito dalla giunta il 30 gennaio scorso nell’aggiornamento del Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio a venire.

Salvo Cocina è stato confermato alla guida della Protezione civile, così come Vincenzo Falgares alla Programmazione, Mario La Rocca ai Beni culturali, Silvio Cuffaro alle Finanze, Vitalba Vaccaro all’Autorità per l’innovazione tecnologica e Letizia Di Liberti alla Famiglia e politiche sociali. Anche Salvo Taormina resta alle Autonomie locali.

Per quanto riguarda i nuovi incarichi, Salvatrice Rizzo è stata designata alla Funzione pubblica, Rossana Signorino alla Formazione professionale e Carmelo Ricciardo all’Istruzione. Dario Cartabellotta passa alle Attività produttive, lasciando il dipartimento Agricoltura a Fulvio Bellomo, mentre Alberto Pulizzi assume la guida dello Sviluppo rurale. Giovanni Cucchiara prende il posto di Pulizzi alla Pesca. Nuovo responsabile dell’Ambiente è Rino Beringheli, mentre all’Urbanistica arriva Beppe Battaglia.

Un importante cambiamento riguarda il Corpo forestale, dove per la prima volta il comando è stato affidato a una donna: Dorotea Di Trapani.

