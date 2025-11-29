Fuga in auto a Capo d’Orlando, arrestato 19enne ai domiciliari

La Polizia di Stato di Capo d’Orlando ha tratto in arresto un diciannovenne del luogo, sorpreso a violare la misura degli arresti domiciliari e a opporsi all’intervento degli agenti. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì, quando una pattuglia del Commissariato ha ordinato l’alt a un’automobile che procedeva nel centro cittadino con modalità definite pericolose.

Secondo quanto ricostruito, il conducente non si è fermato all’intimazione, aumentando invece la velocità e avviando una fuga lungo le vie urbane. La volante ha seguito il veicolo mantenendo costante il contatto visivo, evitando manovre che potessero creare ulteriori rischi per i pedoni.

La corsa si è conclusa nei pressi della stazione ferroviaria, dove gli agenti orlandini sono stati affiancati da una pattuglia del Commissariato di Sant’Agata di Militello, inviata in supporto dopo la segnalazione della Sala Operativa.

Alla guida è stato identificato un giovane orlandino di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari. Il ragazzo era inoltre privo di patente, non avendola mai conseguita. Oltre alle contestazioni relative alle violazioni del Codice della Strada, è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Il Pubblico Ministero di turno della Procura di Patti ha disposto il ripristino della misura detentiva presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e la misura cautelare confermata.

