Regione Siciliana, treni speciali per il rientro dopo San Silvestro

In occasione delle celebrazioni di Capodanno, la Regione Siciliana ha programmato un servizio ferroviario straordinario per agevolare il rientro notturno dei viaggiatori da Palermo. L’iniziativa, realizzata tramite il servizio Regionale di Trenitalia, prevede l’attivazione di due treni speciali nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, con partenza dalla stazione di Palermo Centrale nelle prime ore del nuovo anno.

Il primo convoglio, identificato come R 6490, partirà alle 2.30 ed effettuerà servizio verso Cefalù, garantendo tutte le fermate intermedie lungo il percorso. Il secondo treno, R 6491, lascerà Palermo alle 2.35 con destinazione l’Aeroporto Falcone-Borsellino, assicurando anch’esso la sosta in tutte le stazioni previste sulla linea.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, ha spiegato che il servizio è stato pensato per rispondere alle esigenze di chi trascorrerà la notte di San Silvestro in città o sarà impegnato in attività lavorative fino a tarda ora. «Abbiamo previsto questo servizio per consentire un rientro a casa in sicurezza, offrendo un’alternativa concreta al traffico stradale nelle fasce orarie più delicate», ha dichiarato l’assessore, sottolineando l’impegno del governo regionale nel potenziamento dei servizi di mobilità.

I titoli di viaggio per i treni straordinari potranno essere acquistati direttamente in stazione, rivolgendosi al personale di Trenitalia presente durante la notte.

