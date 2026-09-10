Tindari, “La Convenzione” rende omaggio all’opera di Franco Battiato

Il Teatro Greco di Tindari ospiterà domenica 13 settembre “La Convenzione”, concerto tributo dedicato all’opera di Franco Battiato. L’appuntamento è fissato alle 19, in una cornice archeologica scelta per accompagnare il pubblico dal tramonto verso la sera e contribuire alla dimensione evocativa dello spettacolo.

Il progetto non si propone di riprodurre o imitare Battiato, ma di ricostruire atmosfere, sonorità e percorsi di ricerca che hanno caratterizzato una parte significativa della sua produzione artistica. Sul palco saliranno i Patriots, affiancati da musicisti direttamente legati alla storia musicale del cantautore siciliano.

Alla serata parteciperanno Filippo Destrieri, storico tastierista e arrangiatore di Franco Battiato, Stefano Pio, violinista e figlio del maestro Giusto Pio, e Daniela Sassi. L’incontro tra queste esperienze e la formazione dei Patriots intende proporre una rilettura dal vivo del repertorio, rivolta sia al pubblico che ha seguito Battiato negli anni sia alle nuove generazioni.

«Il 13 settembre, al tramonto, il Teatro Greco di Tindari non ospiterà semplicemente un concerto: diventerà il luogo di un incontro tra la musica di Franco Battiato, chi ha contribuito a costruirne il suono e chi oggi continua a custodirne e raccontarne l’eredità».

I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. L’acquisto è previsto anche tramite Carta del Docente, Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito, secondo le modalità stabilite dal circuito. Per le persone con disabilità è previsto l’ingresso gratuito nel rispetto delle procedure organizzative per l’accesso al sito.

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