Militari dell’Esercito rintracciano giovane scomparso ad Agrigento

Nel corso di un servizio di controllo nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, una pattuglia dell’Esercito in servizio ad Agrigento ha rintracciato un giovane segnalato come disperso poche ore prima. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, il ragazzo si era allontanato senza dare più notizie di sé. I militari del Raggruppamento “Sicilia”, basati presso il 5° Reggimento Fanteria “Messina” della Brigata “Aosta”, hanno avviato un monitoraggio mirato della zona, individuando il giovane nei pressi della stazione centrale.

“Abbiamo immediatamente informato le autorità competenti e verificato l’identità del giovane”, hanno dichiarato i militari, che hanno quindi affidato il ragazzo ai familiari presenti sul posto. I congiunti lo hanno riaccompagnato al domicilio in condizioni di sicurezza.

L’intervento conferma la funzione di supporto alle forze dell’ordine svolta dall’Esercito Italiano nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, attiva dal 2008 per il presidio del territorio e la protezione dei punti sensibili. Grazie alla distribuzione capillare delle unità sul territorio e alla rapidità di intervento, i militari contribuiscono alla prevenzione e al contrasto delle attività illecite, offrendo un punto di riferimento affidabile per la cittadinanza anche in situazioni di emergenza sociale.

👁 Articolo letto 163 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.