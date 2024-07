Siccità, miglioramento infrastrutture idriche siciliane avviato

Oggi è entrato in funzione il primo impianto di sollevamento presso il lago Biviere di Lentini, situato nella provincia di Siracusa. Questo sistema, capace di sollevare circa 400 litri d’acqua al secondo, permetterà l’irrigazione di circa mille ettari di terreni agricoli nella Piana di Catania. Nei prossimi giorni, una seconda pompa di pari capacità sarà operativa. Il progetto, dal costo complessivo di 600 mila euro, è stato finanziato dalla Regione Siciliana mediante un contributo straordinario al Consorzio di bonifica 9.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato: «L’attivazione delle due linee di pompaggio risolve il paradosso di un invaso in cui l’acqua c’è ma non era possibile utilizzarla per un guasto agli impianti. Adesso possiamo garantire l’approvvigionamento idrico agli agricoltori del territorio in difficoltà per il perdurare dell’emergenza siccità in Sicilia. Il mio governo è impegnato quotidianamente nella risoluzione, da un lato, delle questioni più urgenti ma, allo stesso tempo, nella definizione di una strategia globale di miglioramento delle infrastrutture, al fine di migliorare la sostenibilità a lungo termine del sistema idrico locale».

L’iniziativa mira a contrastare l’emergenza idrica che ha colpito la Sicilia, mettendo a disposizione risorse vitali per l’agricoltura della regione. L’attivazione delle pompe rappresenta un passo cruciale per garantire la disponibilità di acqua e sostenere le attività agricole nella Piana di Catania. Con l’avvio della seconda pompa, si prevede un ulteriore incremento dell’efficienza e della capacità di irrigazione dei terreni, assicurando così un supporto significativo agli agricoltori locali.

L’impegno della Regione Siciliana si manifesta attraverso investimenti mirati a potenziare le infrastrutture idriche, con l’obiettivo di affrontare le criticità legate alla siccità e migliorare la gestione delle risorse idriche nel lungo periodo. La realizzazione di questo progetto dimostra l’importanza attribuita al settore agricolo e alle necessità degli agricoltori della Piana di Catania, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo