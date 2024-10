Arrestato il vice sindaco di Itala ad Assisi per inchiesta antimafia

Il vice sindaco di Itala, Carmen Palo, noto come Carmelo, è stato fermato ad Assisi mentre rappresentava il Comune del centro ionico. Il 43enne, agente di Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Giarre, è coinvolto in un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catania, legata all’attività del clan Laudani. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari (gip) su richiesta della Procura catanese. Secondo le prime informazioni, Palo dovrà essere ascoltato dal gip per l’interrogatorio di garanzia, che potrebbe chiarire ulteriormente i dettagli dell’indagine.

L’inchiesta, avviata dalla Procura di Catania dopo diversi mesi di indagini, ha già portato all’adozione di varie misure restrittive nei confronti di diversi indagati, tra cui Palo. Il coinvolgimento del vice sindaco è collegato alla sua attività professionale come agente di Polizia Penitenziaria, ma al momento i dettagli specifici sull’accusa rimangono riservati.

A seguito di queste vicende, il sindaco di Itala, Salvatore Laudini, ha deciso di revocare la nomina di Palo attraverso una determinazione sindacale. Nella delibera, il primo cittadino ha spiegato che tale decisione è stata presa per “garantire la serenità e l’operatività dell’amministrazione comunale”. Subentra l’assessora Francesca Cacciola.

Il sindaco ha inoltre sottolineato che la rimozione di Palo permetterà al vice sindaco di concentrarsi sulla propria difesa. «Si è ritenuto necessario rimodulare la Giunta comunale e riassegnare le deleghe assessoriali, per assicurare un nuovo impulso all’azione politica-amministrativa», si legge nella delibera.

