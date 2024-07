Campagna anti-truffa dell’Arma dei Carabinieri con Lino Banfi

L’Arma dei Carabinieri pone una particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, come gli anziani, sempre più esposti alle insidie della modernità. Da tempo, l’Istituzione ha adottato iniziative efficaci per proteggerli, soprattutto contro le truffe, fenomeno in crescita che colpisce le persone fragili, lasciando segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico, le vittime provano senso di colpa per essere state ingannate. I truffatori sfruttano la sensibilità emotiva e la fragilità fisica degli anziani per ottenere la loro fiducia con metodi disparati.

In questo contesto, l’Arma ha lanciato una campagna di comunicazione rivolta alla popolazione maggiormente colpita, mirata a rafforzare la prevenzione e aumentare la rassicurazione sociale. Il celebre attore Lino Banfi, noto per la sua stima verso l’Istituzione e la sensibilità ai temi della legalità, è il testimonial della campagna. La scelta del “Nonno d’Italia” è motivata dal desiderio di avvicinarsi agli anziani e trasmettere consigli utili per difendersi dai raggiri.

Nello spot, diffuso sulle piattaforme social dell’Arma e sui media, Banfi e il Comandante di Stazione del quartiere in cui vive mettono in guardia dalle truffe. Durante un dialogo con il “suo” Comandante di Stazione, Banfi racconta di conoscenti truffati, lasciando poi la parola al Maresciallo dell’Arma, che esorta a prestare attenzione e a contattare i Carabinieri chiamando il 112 N.U.E. Lo spot si conclude con l’invito a consultare il sito Carabinieri.it, che illustra le principali tipologie di truffe e come riconoscerle.

Oltre alla campagna video, è stata realizzata una locandina, affissa nelle caserme, parrocchie e luoghi di ritrovo degli anziani, e un opuscolo pieghevole distribuito ai cittadini. In modo chiaro e semplice, fornisce consigli per evitare le truffe, come fare attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti, diffidare delle apparenze e limitare la confidenza su internet.

Le Stazioni Carabinieri sono protagoniste della missione di rassicurazione sociale, fungendo da punti di riferimento affidabili nelle comunità. I Comandanti di Stazione svolgono incontri formativi in luoghi di culto, sedi comunali e strutture assistenziali, distribuendo opuscoli informativi. Mantengono contatti con direttori di istituti di credito e uffici postali per condividere informazioni su casi sospetti, e collaborano con organi di informazione e istituzioni locali per sensibilizzare l’opinione pubblica.

