L’Orlandina annuncia organigramma e partnership 2025–26

L’ASD Orlandina Calcio ha definito l’assetto tecnico e organizzativo in vista della stagione 2025–2026. La società biancazzurra ha annunciato l’ingresso del dottor Umberto Giuffrè come medico legale, scelta che il presidente Massimo Romagnoli ha definito strategica per garantire tutela e sicurezza agli atleti. «Il contributo professionale del dottor Giuffrè – ha dichiarato Romagnoli – sarà fondamentale per accompagnare il nostro progetto», ribadendo l’obiettivo del club di raggiungere la Serie D entro tre anni e la Serie C in cinque.

Alla guida della prima squadra ci sarà l’allenatore Roberto Letizia, affiancato dal preparatore dei portieri Vincenzo Grillo e dal preparatore atletico Salvatore Messinese. Il coordinamento organizzativo è stato affidato al team manager Piero Galipò, mentre la direzione sportiva sarà curata da Domenico Oteri.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto a Samuele Drago, che nella scorsa stagione ha seguito lo sviluppo della squadra e che quest’anno sarà impegnato nella gestione della Scuola Calcio Orlandina, ritenuta elemento centrale per la crescita dei giovani calciatori.

Il club potrà inoltre contare sulla collaborazione di Giuseppe Trusso, consigliere del presidente, del segretario federale Renzo Pizzurro, dei dirigenti Calogero Ingrillì e Dario Mineo, nonché dei magazzinieri Giampiero Orifici, Sandro Segreto e Gaetano Cambria. Per la comunicazione e l’immagine opereranno il fotografo ufficiale Calogero Germanà e l’agenzia Velovolevodire di Alessia Micale, con il giornalista Nazario Nulli nel ruolo di addetto stampa.

Il capitano della prima squadra sarà ancora Rosario Iuculano, figura di riferimento per compagni e tifosi. Sul piano delle partnership commerciali, la società ha ufficializzato l’accordo con DKS Fuels Solution, azienda tedesca attiva nel settore dei carburanti e dei biocarburanti, che sarà main sponsor per la stagione.

👁 Articolo letto 340 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.