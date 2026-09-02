Ciminna, mezzo agricolo si ribalta: muore un operaio di 30 anni

Un operaio di 30 anni, Camara Dramane, originario del Gambia, ha perso la vita mentre lavorava all’interno di un’azienda agricola di Ciminna, nel Palermitano. L’incidente si è verificato in seguito al ribaltamento del mezzo sul quale si trovava il lavoratore.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, il trentenne era impegnato nelle normali attività dell’azienda quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è rovesciato. Nell’incidente Dramane ha riportato una grave ferita al collo che si è rivelata fatale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma all’arrivo dei soccorsi non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri e ai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo, chiamati a ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e a verificare gli aspetti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Dalle verifiche condotte finora è emerso che Camara Dramane risultava regolarmente assunto nell’azienda agricola nella quale si è verificato l’incidente.

La salma del trentenne è stata trasferita all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. La Procura di Termini Imerese ha disposto l’autopsia, che dovrà fornire ulteriori elementi per stabilire con precisione le cause del decesso nell’ambito degli accertamenti avviati sull’incidente.

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