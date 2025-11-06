Calderone, proposta di Protocollo sui rapporti tra politica e sanità

È stata nuovamente avanzata la proposta di istituire un Protocollo d’Intesa volto a regolamentare i rapporti tra i rappresentanti politici e le strutture sanitarie regionali. La richiesta, già formalizzata nel mese di luglio, non ha finora avuto seguito. L’iniziativa riguarda l’Assessorato Regionale della Salute, la Presidenza della Regione Siciliana, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali e i rappresentanti delle forze politiche presenti all’Assemblea Regionale Siciliana.

Secondo quanto indicato, il Protocollo avrebbe l’obiettivo di garantire trasparenza, correttezza e uniformità nei rapporti istituzionali, definendo modalità chiare e tracciabili di interlocuzione tra esponenti politici, a livello regionale e nazionale, e i vertici delle aziende sanitarie. Tale strumento, nelle intenzioni, dovrebbe prevenire possibili interferenze improprie e tutelare la gestione delle risorse e delle funzioni del sistema sanitario regionale.

Il documento proposto si fonderebbe sui principi di legalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, contribuendo a salvaguardare il prestigio delle istituzioni coinvolte. A tale fine, viene sollecitata l’istituzione immediata di un tavolo tecnico che coinvolga tutte le parti interessate, con l’obiettivo di giungere in tempi brevi alla definizione condivisa del testo del Protocollo.

«Si ritiene opportuno procedere senza ulteriori ritardi» si legge nella richiesta firmata dall’onorevole Tommaso Antonino Calderone, che rinnova l’invito a dare avvio alla fase operativa.

👁 Articolo letto 295 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.