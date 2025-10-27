Lite in via Chiavettieri a Palermo, ferito 35enne con due coltellate

Un uomo di 35 anni è stato ferito nella tarda serata in via Chiavettieri, nel centro storico di Palermo, durante un alterco culminato con l’utilizzo di un coltello. L’episodio è avvenuto in un’area sottoposta alle recenti limitazioni del prefetto, istituite per contenere comportamenti violenti registrati nelle scorse settimane nella movida cittadina. Secondo quanto ricostruito, il ferito avrebbe riportato una lesione nella parte posteriore del collo e un’altra al braccio.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e condotto all’ospedale Villa Sofia, dove è stato valutato dai sanitari. Le sue condizioni, secondo fonti ospedaliere, non sarebbero gravi. Le prime informazioni raccolte dagli investigatori indicano che l’autore dell’aggressione, coetaneo della vittima, sarebbe già stato identificato.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia, che hanno avviato gli accertamenti per definire con precisione la dinamica e le cause del confronto sfociato nella violenza. “Sono in corso verifiche per ricostruire l’accaduto”, riferiscono fonti investigative.

Al momento dell’aggressione, numerose persone si trovavano nella zona, frequentata soprattutto nelle ore serali. Subito dopo i fatti si è verificato un rapido allontanamento dei presenti. Gli agenti stanno acquisendo immagini dalle telecamere degli esercizi commerciali vicini e ascoltando i testimoni per chiarire eventuali responsabilità.

