Famiglia coinvolta in un incidente a Brolo, salvi i bambini

Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo oggi pomeriggio alle ore 14:09 sull’autostrada A20, all’altezza del chilometro 84, nei pressi dello svincolo di Brolo. Una coppia, originaria di Roma, ha perso la vita mentre si recava in Sicilia per trascorrere le vacanze con parenti residenti nel messinese. A bordo del veicolo viaggiavano anche i due figli piccoli della coppia, che fortunatamente sono rimasti illesi.

L’incidente è avvenuto in direzione Palermo, quando il conducente, un uomo di 43 anni, ha perso il controllo dell’auto, finendo contro il guardrail. Nonostante l’intervento tempestivo della polizia stradale, del personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas) e dei sanitari del 118, per l’uomo e sua moglie non c’è stato nulla da fare. I bambini, seduti sul sedile posteriore, sono stati immediatamente trasferiti in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

L’incidente ha causato significative ripercussioni sul traffico autostradale. Le autorità hanno istituito un’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Patti per agevolare le operazioni di soccorso e rimuovere i detriti dall’autostrada. Le indagini sono attualmente in corso per determinare le cause esatte dell’incidente, che ha sconvolto non solo la famiglia coinvolta ma anche la comunità locale.

