Schifani a Siracusa: «Impegno massimo sull’emergenza»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha effettuato un sopralluogo nel territorio di Siracusa per verificare gli effetti delle mareggiate provocate dal ciclone Harry. La visita si è svolta in contrada Ognina, lungo la strada litoranea, e successivamente in via Riviera Dionisio il Grande, dove il cedimento di un muraglione ha reso necessario lo sgombero di alcuni edifici.

Nel corso dell’ispezione, Schifani ha ribadito l’impegno della Regione sul fronte dell’emergenza, sottolineando l’attenzione rivolta alla semplificazione delle procedure e alla rapidità degli interventi. «Era doveroso constatare personalmente le condizioni del territorio, pur essendo costantemente aggiornato», ha dichiarato, aggiungendo che «le risorse sono disponibili e continueranno ad arrivare», con uno stanziamento regionale già pari a 95 milioni di euro. Il presidente ha inoltre richiamato quanto annunciato in Parlamento dal ministro Nello Musumeci in merito a ulteriori misure straordinarie del governo nazionale e all’iniziativa del vicepremier Antonio Tajani presso la Commissione europea per l’accesso al Fondo di solidarietà, con richiesta di deroga alla direttiva Bolkestein.

Il sopralluogo si è svolto alla presenza del sindaco Francesco Italia, del presidente del Libero consorzio Michelangelo Giansiracusa e dei dirigenti regionali Salvo Cocina e Duilio Alongi. Al termine, Schifani ha partecipato in Prefettura a una riunione con il prefetto Chiara Armenia, i rappresentanti delle istituzioni locali e i vertici delle forze dell’ordine. «Un confronto utile per approfondire le situazioni più critiche», ha affermato, citando in particolare i danni al porto di Portopalo di Capo Passero e le ripercussioni sull’operatività della marineria.

Il presidente ha infine richiamato l’attenzione sull’emergenza abitativa a Niscemi, evidenziando la necessità di garantire in tempi rapidi soluzioni alloggiative agli sfollati e la collaborazione con i sindaci per la gestione dei fondi destinati alla ricostruzione.

👁 Articolo letto 311 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.