Arrestati tre ladri sorpresi durante un furto nel porto di Catania

Nel contesto delle attività messe in atto dall’Ufficio di Polizia di Frontiera di Catania per contrastare i reati predatori nei porti, il personale dello “Scalo Marittimo” ha arrestato tre individui, di 49, 50 e 69 anni, residenti a Catania e con precedenti penali, per furto aggravato in concorso.

Durante un controllo nella zona “Silos” del porto, gli agenti hanno notato un’auto con tre persone a bordo comportarsi in modo sospetto. Dopo aver parcheggiato, uno dei passeggeri è rimasto all’esterno come vedetta mentre gli altri due sono entrati in un semirimorchio e hanno iniziato a prelevare merci.

Interrotti dalla Polizia, i due ladri hanno cercato di fuggire utilizzando un furgone noleggiato con targa contraffatta. Dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati, identificati e arrestati.

Durante la perquisizione, è stato trovato del materiale rubato all’interno del cortile vicino al semirimorchio. Il proprietario della merce ha presentato denuncia e la refurtiva, del valore di circa 2.000 euro, è stata restituita.

I tre arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo. Inoltre, a uno di loro è stata sospesa l’erogazione del reddito di cittadinanza.

