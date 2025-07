Nebrosport al via del 4° Slalom Città di Castell’Umberto

Con l’estate inoltrata la scuderia Nebrosport prosegue la stagione agonistica schierandosi al via del “4° Slalom Città di Castell’Umberto”, in programma domenica 13 luglio 2025. Il team, reduce dallo slalom di Librizzi, presenta dodici piloti determinati su un tracciato noto per le sue insidie umbertine.

Carmelo Perna, al volante di una Peugeot 106 N1.400, torna in gara dopo l’ultima apparizione a Ucria nel settembre 2024. Gianfranco Starvagi, che a Librizzi ha segnato un 22° posto assoluto e il terzo di classe in N1.600, punta a riscattarsi tra le strade di casa. Mattia Tirintino, vincitore di classe e di gruppo nella N1.600 a Librizzi con un 16° posto assoluto, mira a confermarsi protagonista.

In classe N1.600 Stefano Pruiti guiderà la sua Citroën Saxo, partecipando anche come organizzatore. Debutta con la Renault Clio Williams 2000 di gruppo N Antonio Furnari, alla prima sfida stagionale dopo Torregrotta 2024. Samuel Manera ripropone la Peugeot 205 A1.400 per ovviare ai problemi elettrici patiti a Librizzi, mentre Antonello Giammillaro torna su Peugeot 106 in cerca di continuità.

Francesco Pirri, al debutto con la Fiat 127 S3 per Nebrosport, segue il successo di classe e il quarto posto di gruppo a Torregrotta. Nel Gruppo Speciale S7 Biagio Meli difende i colori del team con la Fiat Uno Turbo, affiancato da Maurizio Agostino nella E1 Italia oltre 2.000. Matteo Ruggeri, leader di classe e gruppo nella E2SH 1.150 a Librizzi, sarà tra gli osservati speciali. Chiude la formazione Luca Radici, al via con la Semog Bravo Sport nel Kart Cross, desideroso di migliorare il quarto posto assoluto ottenuto nell’ultima manche a Librizzi. – Foto Mario Gallà

