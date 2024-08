Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, proroga fino al 2025

Il 14 giugno scorso, a seguito di un ordine del giorno presentato in Finanziaria, è stata richiesta l’allocazione di risorse per il mantenimento del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina. Il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha sollecitato il Governo per la proroga della convenzione tra l’Irccs Bambino Gesù di Roma e l’ospedale San Vincenzo di Taormina. La proroga è stata concessa dal Governo nazionale, in deroga al “decreto Balduzzi”, permettendo così la continuazione delle attività del centro fino al 31 luglio 2025. Questo centro rappresenta un’eccellenza sanitaria fondamentale per molti piccoli pazienti e le loro famiglie.

La Senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, ha espresso grande soddisfazione per la proroga ottenuta, auspicando che si continui a lavorare per il mantenimento definitivo del centro. Musolino ha sottolineato l’importanza di garantire l’esistenza di questa eccellenza sanitaria in Sicilia, al fine di evitare che i pazienti e le loro famiglie siano costretti a intraprendere “viaggi della speranza” lontano da casa, spesso insostenibili.

La proroga della convenzione con l’Irccs Bambino Gesù di Roma è una vittoria significativa per la regione Sicilia e per tutti coloro che beneficiano dei servizi del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina. Questo centro di eccellenza, grazie alla qualità delle cure offerte, è diventato un punto di riferimento per la cardiochirurgia pediatrica, attirando pazienti da tutta Italia.

Il sostegno e il beneficio derivanti dalla proroga della convenzione sono vitali per molte famiglie, che vedono nel Centro di Taormina un luogo sicuro e di alta specializzazione per la cura dei loro bambini. La proroga fino al 2025 rappresenta un importante passo avanti, ma l’obiettivo rimane il mantenimento definitivo della struttura, garantendo così la continuità delle cure e del supporto necessari.

