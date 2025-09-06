Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dall’8 al 14 settembre

La Polizia Stradale di Messina ha comunicato il calendario settimanale dei controlli elettronici della velocità sulle principali arterie autostradali della provincia. L’iniziativa, resa nota al fine di sensibilizzare gli automobilisti, intende rafforzare la prevenzione degli incidenti e garantire maggiore sicurezza lungo le tratte caratterizzate da un elevato tasso di sinistrosità.

I controlli saranno attivi da lunedì 8 a domenica 14 settembre 2025, con dispositivi installati lungo l’A18 Messina-Catania e l’A20 Messina-Palermo. Le verifiche interesseranno entrambe le direzioni di marcia e saranno concentrate nei tratti in cui si registra una più alta frequenza di incidenti.

Nel dettaglio, la Polizia Stradale ha precisato che i dispositivi saranno operativi nei giorni 10, 11 e 12 settembre 2025, alternativamente sulle due autostrade. Le postazioni saranno collocate in diversi punti, con l’obiettivo di monitorare il traffico e rilevare eventuali eccessi di velocità.

“L’iniziativa – hanno spiegato dalla Stradale – è finalizzata a indurre gli automobilisti a rispettare i limiti imposti, riducendo i rischi derivanti da condotte di guida pericolose”. Il programma di prevenzione, ormai periodico, rientra in una più ampia strategia di controllo che mira a contenere le conseguenze legate all’alta velocità, ancora tra le principali cause di incidenti gravi.

La pubblicazione dei tratti interessati, resa nota in anticipo, si inserisce nella politica di trasparenza già adottata negli ultimi anni e rappresenta uno strumento per favorire una maggiore consapevolezza da parte degli utenti della strada.

