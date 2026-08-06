Caronia: «Se salta la giunta, si torni al voto a Palermo»

Marianna Caronia, deputata regionale di Noi Moderati, interviene nel dibattito politico sul futuro dell’amministrazione comunale di Palermo, sostenendo che un eventuale azzeramento della giunta rappresenterebbe il riconoscimento delle difficoltà dell’attuale governo cittadino. Secondo l’esponente politica, qualora si arrivasse a questa decisione, la soluzione non dovrebbe limitarsi alla sostituzione degli assessori, ma prevedere il ritorno alle urne per consentire ai cittadini di esprimersi.

«Se il sindaco pensa davvero all’azzeramento della giunta, ammette implicitamente che la sua amministrazione ha fallito. In quel caso, il tema non è cambiare gli assessori, ma restituire la parola ai palermitani», afferma Caronia.

La parlamentare annuncia inoltre l’intenzione di lavorare a un programma di governo per Palermo incentrato sulle principali esigenze della città. L’obiettivo dichiarato è affrontare le criticità che incidono sulla qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani che scelgono di trasferirsi all’estero per la carenza di opportunità e per le difficoltà legate ai servizi pubblici. «Dobbiamo fermare questo esodo», sottolinea.

Sul piano dell’attività all’Assemblea Regionale Siciliana, Caronia conferma il proprio impegno affinché nella prossima variazione di bilancio siano previste le risorse necessarie per incrementare le ore lavorative degli ex Pip oggi impiegati nella Sas. La misura, evidenzia, riguarda oltre duemila famiglie palermitane e rappresenta un passaggio importante dopo il riconoscimento dello status di lavoratori.

«Uno stipendio part-time e un contratto a tempo parziale non bastano a garantire una reale autonomia», osserva la deputata, che auspica anche il completamento della stabilizzazione del personale, superando definitivamente il precariato e le politiche assistenziali che, a suo giudizio, hanno caratterizzato il passato.

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