Falso sondaggio Conad: allerta truffa con eMail fake

L’azienda Conad ha lanciato un avviso importante per i suoi clienti, riguardante una truffa via email che utilizza il suo nome. Si tratta di una forma di phishing sempre più sofisticata e diffusa. Le caselle di posta elettronica di molti residenti messinesi sono state invase da mail contraffatte che promettono regali in cambio di compilazione di un falso sondaggio.

La mail fraudolenta recita: “Gentile cliente Conad, vorremmo offrirti l’opportunità unica di ricevere un nuovo di zecca set Tupperware Modular Mates da 36 pezzi! Per richiederlo, rispondi semplicemente a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Conad”. Un avviso di scadenza viene anche incluso nella comunicazione: “Attenzione! Questa offerta di sondaggio scade oggi, 8 Marzo 2024”, seguito da un link con la dicitura “Inizia il sondaggio”.

Tuttavia, è l’azienda Conad stessa a mettere in guardia i propri clienti. Attraverso una comunicazione ufficiale, l’azienda ha dichiarato: “Circolano in rete (via email e anche all’interno di applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp) attività di raccolta dati (phishing) non autorizzate da Conad che utilizzano però il nome e il marchio Conad e promettono buoni sconto nei punti vendita o altri vantaggi economici.”

Conad sottolinea che queste comunicazioni fraudolente fanno riferimento a siti web che sembrano, ma non sono di proprietà dell’azienda stessa. Ribadisce inoltre che non è coinvolta in tali operazioni illecite. L’azienda precisa che le uniche promozioni ufficiali e autorizzate sono quelle comunicate attraverso il sito ufficiale e supportate da regolamenti ufficiali. Ogni offerta personalizzata inviata via email o sms da parte di Conad conterrà sempre il numero della carta fedeltà del cliente, e suggerisce di ignorare e cancellare comunicazioni che non presentino questa informazione.

