Intruso accoltellato durante il furto, nessuna accusa al proprietario

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato sorpreso all’interno di un’abitazione durante un tentativo di furto avvenuto nella notte a Ramacca, nel Catanese. L’episodio si è verificato in un immobile situato in contrada San Nicola, dove il proprietario, un cinquantenne, è stato svegliato da rumori sospetti provenienti dall’interno della casa.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe trovato un individuo con il volto coperto intento a sottrarre beni dall’abitazione. Ne sarebbe nata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario, “allo scopo di difendersi, ha ferito l’intruso con un coltello da cucina”, come riferito dagli investigatori.

Il presunto autore del furto, un cittadino dell’Est Europa di 37 anni con precedenti di polizia, è riuscito inizialmente ad allontanarsi dal luogo dell’accaduto. Poco dopo è stato individuato dai Carabinieri della Compagnia di Palagonia nelle vicinanze dell’abitazione. Affidato alle cure del personale del 118, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Caltagirone, dove resta ricoverato in prognosi riservata e sottoposto a piantonamento.

Anche il proprietario dell’immobile ha ricevuto assistenza sanitaria per alcune lesioni riportate durante la colluttazione, giudicate tuttavia di lieve entità.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Ramacca per i primi accertamenti, insieme agli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Catania, che hanno eseguito i rilievi tecnici.

Nei confronti del trentasettenne è stato disposto l’arresto con le accuse di furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Allo stato delle indagini, invece, nei confronti del proprietario della casa non è stata contestata alcuna ipotesi di reato, avendo gli investigatori ricondotto la sua condotta a un’azione di autodifesa.

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