Messina, fermato sessantenne dopo raid contro auto parcheggiate

Nella notte del 5 settembre 2025, a Messina, un uomo è stato fermato dagli agenti delle Volanti dopo avere danneggiato alcune automobili parcheggiate nei pressi del bar di Cristo Re. La segnalazione, giunta al Numero Unico di Emergenza 112, ha permesso un rapido intervento delle forze dell’ordine, che hanno individuato il responsabile mentre tentava di allontanarsi con l’ausilio di una stampella.

Secondo quanto accertato, il sessantenne aveva infranto i vetri di tre vetture in sosta, asportando da due di esse alcuni effetti personali appartenenti ai proprietari. L’attività di perquisizione ha consentito di rinvenire sia oggetti utilizzati per l’effrazione sia parte della refurtiva, successivamente restituita agli aventi diritto. Gli strumenti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

Il tempestivo intervento degli operatori ha reso possibile una rapida ricostruzione dei fatti e l’identificazione dell’uomo. Conclusi gli accertamenti, il soggetto è stato condotto al Tribunale di Messina, dove, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato avviato il procedimento con rito direttissimo.

