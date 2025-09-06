Messina si prepara al raduno delle Fiat 500 in piazza Duomo

Domenica 7 settembre Piazza Duomo a Messina ospiterà la nona edizione del raduno delle Fiat 500, promosso dal club “500 team Messina”. La manifestazione prenderà il via alle 8:30 con l’esposizione delle vetture, aperta a cittadini e visitatori.

Dopo la fase iniziale, gli equipaggi sfileranno per le vie cittadine offrendo uno spettacolo che coniuga passione per i motori e rievocazione storica. La giornata si concluderà in un locale della zona sud, dove i partecipanti si ritroveranno per chiudere l’appuntamento.

L’iniziativa richiamerà appassionati da tutta la Sicilia e dalla Calabria, trasformandosi in un’occasione per mostrare ai visitatori le bellezze paesaggistiche e culturali di Messina. Il raduno rappresenta ormai un appuntamento stabile per la città, capace di unire turismo, tradizione e motori.

“È la conferma che la Fiat 500 non è solo un’auto, ma uno stile di vita”, ha sottolineato il presidente del club, Salvatore Genitori. “Lo sanno bene i migliaia di cinquecentisti in Italia, che percorrono la penisola con vetture originali o trasformate. Anche quest’anno accoglieremo numerosi partecipanti da diverse città della Sicilia e della Calabria”.

Il raduno segnerà quindi la prosecuzione di una tradizione che da nove edizioni riunisce collezionisti, curiosi e appassionati della storica utilitaria italiana.

👁 Articolo letto 215 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.