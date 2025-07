Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 7 al 13 luglio

Il Comando della Polizia Municipale di Messina ha annunciato l’attivazione, da lunedì 7 a domenica 13 luglio 2025, di servizi mirati al monitoraggio del traffico cittadino attraverso l’impiego di autovelox e del dispositivo Scout. «I controlli con Autovelox interesseranno i tratti più congestionati delle principali arterie urbane, quali la S.S. 114 nei pressi di Giampilieri, Galati, Briga Marina e Pistunina, e la S.S. 113 nei pressi di Santa Saba, Spartà e Mortelle, oltre a via Circuito Torre Faro, Consolare Pompea e viale Giostra», si legge nella nota ufficiale.

Parallelamente, l’attività di verifica delle infrazioni alle norme sul divieto di sosta sarà affidata al sistema Scout, operante in punti nevralgici quali via Marco Polo, viale San Martino, via Cecilia, via La Farina, via T. Cannizzaro, via Malpighi, piazza della Repubblica, piazza Duomo, corso Garibaldi, via C. Battisti, viale Boccetta e viale della Libertà.

L’operato del Corpo si colloca nell’ambito delle iniziative finalizzate a prevenire incidenti stradali e a garantire un flusso veicolare ordinato. Il Comando raccomanda agli automobilisti «il rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade» e invita al rigoroso «osservanza delle norme sul divieto di sosta», evitando soste in doppia fila, su marciapiedi, corsie preferenziali, piste ciclabili e aree adiacenti agli attraversamenti pedonali.

👁 Articolo letto 79 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.