Messina, lavori alla galleria San Jachiddu: chiusura dal 2 al 6 marzo

La galleria San Jachiddu, a Messina, resterà temporaneamente interdetta alla circolazione per consentire l’esecuzione di interventi tecnici sulla struttura. La chiusura è prevista da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17, con sospensione del traffico nel tratto che collega Giostra e Annunziata.

Il provvedimento si rende necessario per l’avvio di lavori ritenuti urgenti, finalizzati alla messa in sicurezza dell’infrastruttura, all’adeguamento alle disposizioni normative vigenti e alla realizzazione di attività di manutenzione ordinaria. Gli interventi interesseranno diversi aspetti strutturali della galleria e mirano a garantire condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione veicolare.

Durante il periodo indicato, il transito sarà quindi vietato nelle ore centrali della giornata, mentre resterà consentito nelle prime ore del mattino e in tarda serata. La limitazione temporanea è stata programmata in modo da ridurre i disagi per gli utenti della strada, in particolare per coloro che utilizzano il collegamento per motivi di lavoro negli orari di ingresso e uscita.

La sospensione della circolazione tra gli svincoli di Giostra e Annunziata comporterà modifiche alla viabilità ordinaria e potrà incidere sui tempi di percorrenza lungo le principali direttrici interessate. L’intervento rientra nel quadro delle operazioni di manutenzione e adeguamento delle infrastrutture cittadine volte a garantire la funzionalità e la sicurezza degli impianti.

