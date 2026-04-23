Targa Florio, conto alla rovescia per la 110ª edizione

Si avvicina l’edizione numero 110 della Targa Florio, in programma dal 14 al 16 maggio come secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. La competizione, tra le più longeve a livello mondiale, rinnova la collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e si prepara ad accogliere pubblico e protagonisti lungo le prove speciali delle Madonie.

La manifestazione rappresenterà anche l’avvio del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2026, riservato a sei piloti Under 28 selezionati a febbraio. Il progetto, promosso da ACI Sport, si inserisce nel percorso formativo dell’ACI Team Italia e mira a sostenere i giovani nella progressione verso il mondiale rally. La gestione tecnica è affidata a Motorsport Italia con il supporto di Pirelli e Sparco, mentre una nuova collaborazione con Lancia introduce l’utilizzo delle Lancia Ypsilon HF Rally4.

L’evento comprende diverse competizioni, tra cui il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, la regolarità storica, la Coppa Rally di Zona e il Trofeo di Zona per vetture storiche, tutte valide anche per il Campionato Siciliano.

Il programma prevede il prologo mercoledì 13 maggio con le verifiche tecniche al Museo dei Motori e dei Meccanismi. La partenza ufficiale è fissata per giovedì 14 maggio alle ore 20 in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. Il campus universitario ospiterà quartier generale e arrivo finale sabato 16 maggio. Il percorso complessivo misura 798,60 chilometri, con dieci prove speciali distribuite su due giornate.

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